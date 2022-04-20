Москва, 20 апреля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Чтобы понять, какая стороны конфликта на Украине стоит на стороне зла, достаточно посмотреть в глаза людям на эту и по ту сторону, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

По словам политолога, без разницы, по существу, насколько безупречно организуется жизнь на освобожденных территориях Украины. Совершенно ясно, что до совершенства там далеко, как и понятно то, что там не зигуют, говорят на русском языке, учатся по русским учебникам и радуются.

«Вот это возвращение радости существует. Вот здесь возникает самое главное. Я сколько смотрю эти съемки бесконечные, вот как только смотришь на противоположную сторону, даже на рядовых людей, которые с той стороны говорят, они могут стараться быть пушистыми зайчиками, котиками, говорить, что мы добрые, нас убивают, а глаза злые. Как говорят в театре, глаза не загримируешь. А как только я смотрю на женщину, которой снесли полдома, она может и плачет, но у нее глаза добрые. А что, собственно, это означает? Это означает то, что когда в идеологии совсем абсолютизируется ненависть, то человек постепенно демонизируется, и мы имеем дело с очень странными явлениями», — заявил политолог.

Он также добавил, что нужно с научной точки зрения изучать не только ход военной операции в Мариуполе, но и весь омерзительный украинский нацистский эксперимент, приведший к нацификации населения.