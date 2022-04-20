Москва, 20 апреля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Причиной высокого уровня инфляции в США является кризис либеральной модели экономики, у которой единственным ресурсом является империалистический, захватнический способ решения внутренних проблем. Об этом 20 апреля написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Причина инфляции в США — это кризис либеральной модели экономики, единственным ресурсом которой является империалистический, захватнический способ решения внутренних проблем. А усугубили эти явления оторванные от реальности действия администрации США», — отметила она в своем сообщении, комментируя заявления президента США Джо Байдена о том, что высокой инфляция в этой стране якобы наблюдается из-за коронавируса и действии президента России Владимира Путина.

Также Захарова указала на то, что девиз экс-президента США Дональда Трампа «давайте сделаем Америку снова великой» говорил о желании вернуть этой экономике стране величие, основанное свободной конкуренции, труде и таланте.

«Диктатура либерализма не оставила от этих принципов ничего», — подчеркнула официальный представитель российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия призвала США вернуться к рассмотрению запрета на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).