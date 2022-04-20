Лос-Анджелес, США, 20 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Рэпер Drake и исполнительница Тейлор Свифт не работают над совместным треком. Об этом 20 апреля пишет TMZ, ссылаясь на свой источник.

Eva Rinaldi Тейлор Свифт

Ранее Drake опубликовал в своих соцсетях фото, на котором обнимает Свифт. Из-за этого у пользователей Сети появились предположения, что артисты работают над песней. По словам инсайдера издания, фотография певицы и рэпера не несёт в себе «скрытого сообщения» и является лишь памятным кадром.

Ранее Тейлор Свифт вошла в список самых высокооплачиваемых артистов мира за 2021 год. Она заняла второе место рейтинга, уступив лишь южнокорейскому коллективу BTS.