Донецк, 20 апреля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. За последние сутки из Мариуполя в населённый пункт Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики эвакуированы 557 человек. Об этом 20 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В период с 8:00 18 апреля до 8:00 19 апреля в Безыменное, где силами МЧС развёрнут пункт оказания помощи населению (ПОПН) эвакуированы 557 человек, в том числе 84 ребёнка.

В штабе уточнили, что с 5 марта пункт принял 20 502 человека.