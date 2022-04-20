Бурса, Турция, , 09:48 — REGNUM Автобус, перевозивший работников следственного изолятора, взорвался в городе Бурса на западе Турции. Об этом сообщает 20 апреля телеканал 24 TV.

Турция. Сгоревшие мосты Иван Шилов © ИА REGNUM

ЧП случилось около 07:30 по местному времени (совпадает с московским), причина взрыва пока неясна. Погиб по меньшей мере один человек, ещё восемь получили ранения.

По факту взрыва проводится расследование, теракт — одна из возможных версий происшествия. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением, рассказал губернатор провинции Бурса Якуп Джанполат.

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