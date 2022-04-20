Элиста, , 09:40 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 28 человек, выписаны с выздоровлением 47 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском минздраве 20 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время на лечении в двух инфекционных стационарах остаются 47 пациентов, из них трое — в тяжелом состоянии.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 50 904 случая заражения коронавирусом. Победить COVID-19 смогли 49 643 пациента. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 838 жителей степной республики.