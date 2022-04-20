Симферополь, 20 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ГУП РК «Крымгеология», обвиняющегося в получении взятки, готовится к передаче в суд. Об этом сообщили 20 апреля в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

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По версии следствия, весной 2021 года к директору ГУП РК «Крымгеология» обратился представитель индивидуального предпринимателя с предложением заключить договор поставки на приобретение коммерсантом песчано-гравийной смеси и суглинок на месторождении Зуевское Белогорского района. Директор ГУП согласился на заключение договора и беспрепятственную отгрузку материалов впоследствии, но за вознаграждение. После заключения договора с предпринимателем, полагает следствием, директор «Крымгеологии» ежемесячно получал от ИП взятки.

Подозреваемый был задержан в декабре 2021 года оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в Симферополе при получении очередной взятки в 40 тысяч рублей. Общая сумма полученных теперь уже бывшим директором ГУПа взяток, по данным следователей, составила более 390 тысяч рублей.

В настоящее время материалы дела переданы в прокуратуру, после подписания обвинительного заключения его направят в суд.