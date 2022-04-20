Оренбург, 20 апреля 2022, 09:39 — REGNUM В Оренбурге задержана менеджер компании. Ее подозревают в хищении свыше 500 тыс. рублей у предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Деньги
Деньги
(сс) CWitte

По данным ведомства, на протяжении трех лет работница компании многочисленными транзакциями переводила денежные средства со счета предприятия на различные счета своих доверителей. В нескольких случаях женщина просила своих друзей предоставить свои счета для проведения операций, связанных якобы с рабочей деятельностью.

Полицейские установили причастность оренбурженки к хищению 543 тыс. рублей. Общая сумма ущерба устанавливается следствием. По предварительным данным, менеджер перевела со счета компании более 6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Женщине грозит до шести лет лишения свободы. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.