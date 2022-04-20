Оренбург, 20 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Оренбурге задержана менеджер компании. Ее подозревают в хищении свыше 500 тыс. рублей у предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

(сс) CWitte Деньги

По данным ведомства, на протяжении трех лет работница компании многочисленными транзакциями переводила денежные средства со счета предприятия на различные счета своих доверителей. В нескольких случаях женщина просила своих друзей предоставить свои счета для проведения операций, связанных якобы с рабочей деятельностью.

Полицейские установили причастность оренбурженки к хищению 543 тыс. рублей. Общая сумма ущерба устанавливается следствием. По предварительным данным, менеджер перевела со счета компании более 6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Женщине грозит до шести лет лишения свободы. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.