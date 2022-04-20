Горно-Алтайск, , 09:39 — REGNUM В Республике Алтай 9 мая пройдёт акция «Бессмертный полк» в очном режиме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, принять участие в шествии может любой желающий.

«Бессмертный полк» в Горно-Алтайске Правительство Республики Алтай

«Все, кто помнит и чтит память своих родных и близких, воевавших в годы Великой Отечественной войны или трудившихся в тылу, но не доживших до наших дней, могут пройти 9 мая с фотографиями своих фронтовиков в колонне «Бессмертного полка», — отметили в правительстве.

В Горно-Алтайске сбор участников и построение полка будет проходить на площадке перед зданием бывшей «Автоколонны 1931» с восьми часов утра. Движение начнётся в 9:30. Колонна пройдет до Парка Победы, где пройдут основные торжества.