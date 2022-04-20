Москва, 20 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Санкции против России незаконны, вред от них страны будут компенсировать, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Во-первых, санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернёмся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать», — отметил Володин в телеграм-канале.

Как и когда — вопрос времени, указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне специальное операции на Украине США и страны Европы ввели санкции в отношении России, которые поддержали другие государства. Всего в отношении России ведено порядка 8 тыс. санкций.