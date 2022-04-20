Донецк, , 09:39 — REGNUM Киевские боевики произвели артиллерийский обстрел Петровского района Донецка. Об этом 20 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских вооруженных формирований был зафиксирован в 09:14 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 5,5 тыс. человек — жители освобождённых территорий Украины — получили от России единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей.