Благовещенск, , 12:01 — REGNUM В селе Черемхово Ивановского района Амурской области обычную библиотеку преобразят в модельную. Работы будут проводиться благодаря национальному проекту «Культура», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля в пресс-службе правительства региона.

В Калужской области появилась новая сельская модельная библиотека Admoblkaluga.ru

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Обновлённая библиотека, как предполагается, начнёт работать уже в октябре 2022 года. Помещения учреждения не только сделают удобными, но и адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья. Будет обновлён книжный фонд, приобретена оргтехника, установлено интерактивное оборудование. Кроме того, здание библиотеки намерены капитально отремонтировать, заменить окна, септик и туалет. После ремонта в учреждении откроют информационно-культурный центр «Диалог» с «Книжным парком» и зоной отдыха. Особые акценты сделают на создании отдела краеведения, игровой зоны для детей и медиа-зоны для подростков.

«Арт-пространство» станет местом для проведения мастер-классов, организации коворкинга, творческих студий и выставочной зоны. «КИТ-пространство» будет включать в себя компьютерную зону, место для отдыха и прослушивания аудиокниг и зону обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказала библиотекарь Светлана Истягина.

Министр культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова отметила, что регион успешно участвует в конкурсном отборе на модернизацию библиотек, в 2021 году в проект попали пять учреждений региона. Всего благодаря нацпроекту «Культура» до 2024 года будет переоснащено не менее 746 муниципальных библиотек по модельному стандарту.

«Ещё одна библиотека на территории округа станет современнее благодаря этому нацпроекту. Она находится в селе Петропавловка. Ивановский округ ежегодно участвует в национальном проекте «Культура». Благодаря этому в прошлом году «модельной» стала библиотека в селе Березовка, а в 2020 году обновили библиотеку в селе Ивановка», — отметила директор МБУК «Централизованная библиотечная система Ивановского муниципального округа» Юлия Данько.

Как сообщало ИА REGNUM, модельные библиотеки появятся в семи населённых пунктах Амурской области благодаря нацпроекту «Культура». В рамках его реализации в этом году также будет достроен Дом культуры в селе Усть-Уркима Тындинского муниципального округа.