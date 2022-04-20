Москва, 20 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Москве согласились, что нужно активизировать разблокирование экономических связей и транспортных маршрутов в Закавказье. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств, обнародованном на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян, Владимир Путин

«Российская сторона готова участвовать в проектах восстановления железнодорожной инфраструктуры Армении, в том числе железной дороги в Сюникской и других областях Республики Армения», — говорится в заявлении.

Сообщается, что стороны также договорились активней содействовать нормализации отношений Баку и Еревана, а также во всём регионе. Они отметили важность предоставления доступа в регион представителей Международного комитета Красного Креста и ООН.

Напомним, Пашинян прибыл в Москву 19 апреля. В ходе встречи с Путиным он отметил, что Россия играет «ключевую роль» в вопросе обеспечения безопасности в Закавказье.