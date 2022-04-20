Ростов-на-Дону, , 09:36 — REGNUM Работа городского транспорта в Ростове-на-Дону будет продлена в пасхальную ночь, с 23 на 24 апреля. Об этом сообщил глава администрации областного центра Алексей Логвиненко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Богослужения пройдут во всех 56 храмах города. Главная пасхальная служба – в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы – начнется в 23:00 мск 23 апреля. Общественный транспорт будет работать до трех часов ночи», — написал ростовский сити-менеджер в своём телеграм-канале.

На охрану общественного порядка заступят сотрудники полиции и казаки-дружинники.