Москва, 20 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Более 5,5 тыс. человек — жители освобождённых территорий Украины — получили от России единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщает 20 апреля пресс-служба МЧС РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В ведомстве отметили, что такое пособие выдают пенсионерам и работникам бюджетной сферы на освобожденных территориях. За три недели выплаты получили более 5,5 тысяч человек.

Маломобильных граждан сотрудники ведомства посещают на дому, чтобы оформить необходимые документы.

Выплаты денежных средств «для оказания помощи населению, проживающему на пострадавших территориях Украины», МЧС России организовало 24 марта. Как сообщало ИА REGNUM, соответствующее решение приняло правительство России.

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