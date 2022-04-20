Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM Большая часть снега в Ленинградской области растает в третью декаду апреля, к 1 мая он останется только местами в лесах на востоке и севере региона, сообщил 20 апреля главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Лес Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По его словам, благодаря антициклону, принесшему в Северо-Западный регион солнце и плюсовую температуру, снежный покров стал быстро разрушаться. В Выборге и Лодейном поле, где было больше всего снега, высота его сократилась более чем вдвое, с 65 см до 25 см. На юго-востоке Ленобласти этот процесс пошел еще быстрее. В Тихвине высота снега уменьшилась в десять раз, в Ефимовском — почти в семь раз.

«Так что, надеюсь, при такой погоде к 1 мая снег останется только местами в лесах востока и севера области. А мы все дружно откроем дачный сезон», — подытожил Колесов.

Отметим, температура воздуха в Петербурге 20 апреля составит +13…+15 градусов, по Ленинградской области +11…+16 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

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