Шкотовский район, Приморский край, , 09:34 — REGNUM Селу Романовка Шкотовского района присвоили почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» — поправки в краевое законодательство одобрили на очередном заседании Законодательного собрания Приморья 20 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региона.

Памятный знак «Город воинской доблести» Donland.ru

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Село Романовка основано в 1884 году. В период гражданской войны 1918–1922 годов местные жители активно участвовали в партизанском движении против иностранных интервентов.

Датой образования авиационного гарнизона Романовка-Пристань считается 1 октября 1933 года, когда на аэродром приземлилась 109-я отдельная тяжелая бомбардировочная авиаэскадрилья.

Авиаторы Романовского гарнизона в 30-х годах прошлого участвовали в спасении команды парохода «Челюскин» в 1934 году, сражались в боях у озера Хасан – 1938 год, в районе реки Халхин-Гол – 1939 год, на советско-финской войне 1939–1940 годов.

Личный состав авиационных соединений, сформированных и базирующихся в Романовке, проявил доблесть и героизм в годы Великой Отечественной войны.

Романовский авиационный гарнизон стал кузницей военных кадров для авиационных частей на всех флотах страны. Авиаторам гарнизона Романовка-Пристань в разные годы присвоено звание Героя Советского Союза — всего 33 человека. В разные годы здесь проходили службу люди, чьи имена навсегда вписаны в героическую историю нашего государства: Николай Остряков, Илья Каплунов, Андрей Ефремов, Иван Борзов, Алексей Губарев.

За годы существования гарнизона Романовка-Пристань на нем базировались: три авиационных соединения (бомбардировочной и минно-торпедной авиации), десять авиационных полков (минно-торпедной, истребительной, разведывательной, штурмовой и корабельно-штурмовой авиации), семь отдельных авиаэскадрилий, пять отдельных авиационных отрядов и звеньев.

«Инициатива направлена на увековечивание памяти о подвигах личного состава авиационного гарнизона Романовка, погибших при защите Отечества и проявивших мужество, стойкость и массовый героизм в сражениях, сыгравших решающую роль в истории нашей страны», — пояснили в департаменте внутренней политики Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, почетное звание Калужской области «Рубеж воинской доблести» будет присвоено населенным пунктам Думиничского района.