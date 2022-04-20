Курган, , 09:33 — REGNUM В современной экономической ситуации настало время активизации торговых представительств за рубежом. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Зауралья отметил, что России более 50 официальных торговых представительств в различных странах мира, а также есть три десятка торгпредств у Торгово-промышленной алаты РФ, на содержание которых ежегодно тратятся сотни валютных миллионов.

«Уже давно предлагали для каждого торгового представительства России за рубежом ввести два показателя эффективности — объём несырьевого экспорта в страну пребывания и объём инвестиций в российский реальный сектор из страны пребывания. Разумеется, с ежегодным ростом темпами выше среднемирового роста экономики», — сообщил курганский губернатор.

Вадим Шумков считает, что профессионально и финансово это более оправдано, нежели когда «каждый околоточный начальник, пренебрегая своей основной работой, будет бегать с планом импортозамещения, ища как ему прорваться за рубеж или наладить параллельный импорт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе своего выступления в Госдуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что экономика России вступает в непростой период структурных изменений. Западные санкции, по её словам, уже сказались на финансовом секторе страны и сейчас скажутся на реальном секторе экономики.

Читайте ранее в этом сюжете: Не снова экономический кризис, а новая экономика России