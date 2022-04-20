Москва, 20 апреля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинского пункта управления мотопехотного подразделения высокоточным боеприпасом «Краснополь».

Tourister.ru Министерство обороны РФ

«Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» был нанесён по разведанному пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ, находящемся в здании промышленной застройки. Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен», — говорится в описании к видео.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.