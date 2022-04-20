Самара, 20 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Ещё 5,8 млрд рублей намерены направить в текущем году из федерального бюджета в Самарскую область на переселение граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

Сообщается, что 19 апреля в Москве глава Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с генеральным директором фонда развития территорий Константином Цициным обсудил вопросы строительства нового жилья и переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Отмечается, что в текущем году в регионе намерены пересилить около десяти тысяч граждан, при том, что уже расселено 6,4 тысяч человек. А до конца 2024 года новое жилье намерены предоставить свыше 24 тыс. жителям области.

«В сложившейся ситуации, когда выросла цена на жилье, нами проведена дополнительная работа. Сейчас есть уверенность, что до конца года мы справимся с задачей и, как запланировали, почти 10 тысяч жителей получат свое жилье», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Сообщается, что регион уже получил из федерального бюджета 5 млрд 346,7 млн рублей на переселение из аварийного жилья. На выполнение этой программы в область будет направлено еще 5 млрд 768 млн рублей.

«Это важно, как для людей, которые проживают в аварийном жилье, так и для строительной отрасли», — пояснил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре прокуратура потребовала снести аварийный дом.