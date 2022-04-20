Аксайский район, Ростовская область, 20 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой погиб пассажир легкового автомобиля. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП случилось вечером 19 апреля на 1029-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» (Аксайский район). Водитель Hyundai Accent, по предварительным данным, не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение, затем иномарку отбросило на противоположное ограждение. Водитель и пассажир легкового автомобиля были госпитализированы. Спасти пассажира медикам не удалось.

По факту ДТП проводится проверка.