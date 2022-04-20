Донецк, , 09:26 — REGNUM За период с 24 февраля, когда началась спецоперация Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, в плен в Донбассе сдались свыше трех тыс. украинских военнослужащих. Об этом 20 апреля рассказал первый замглавы Мининформации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов в эфире «Соловьев Live».

Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР»

«Сейчас в целом, если учитывать по двум республикам (Донецкая и Луганская Народные Республики – ред.), то объективно набирается более 3 тыс. военнопленных», — сказал он.

Кроме того, Безсонов напомнил, что ранее также сдались в плен пятеро украинских военных, вышедших с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов рассказал, что Украинские националисты могут устроить в Одессе кровавую провокацию и обвинить в этом Россию. Такими опасениями делятся жители города.