Екатеринбург, 20 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Свердловскую область вернулся один из военнослужащих, попавших на Украине в плен. Об этом сообщила журналистам региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Иван Абатуров Татьяна Мерзлякова

Молодой контрактник пробыл в плену больше месяца. Его родственники узнали о несчастье с ним и обратились к властям за помощью. Сейчас мужчина проходит реабилитацию.

Мерзлякова подчеркнула, что с вызволением солдата помогла федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ранее она отмечала, что в плену могут находиться девять свердловчан. Работа по вызволению остальных продолжается. Но всё осложняет то, что украинская сторона плохо идёт навстречу.