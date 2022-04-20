Кемерово, 20 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 20 апреля, на лечении находятся 1727 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 123 случая заражения коронавирусом. За это же время 110 человек выздоровели.

Всего в региона зарегистрировано 160 536 случаев заражения коронавирусом, 156 517 человек выписаны, 2292 пациента скончались.