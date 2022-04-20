Иркутск, , 09:22 — REGNUM По итогам проверки СУ СК РФ по Иркутской области факта нарушения жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны возбуждено уголовное дело, сообщает 20 апреля телеграм-канал надзорного ведомства.

Жилье image4you

Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация в социальной сети о том, что 92-летняя жительница г. Усолье-Сибирское – ветеран Великой Отечественной войны осталась без жилья. Она утверждает, что её обманули знакомые, и доля её однокомнатной квартиры против её воли перешла в их собственность.

Следователями СК установлено, что в 2012 году пожилая женщина продала знакомой ½ доли в праве собственности, а в 2014 году ей же на основании договора дарения перешла остальная доля.

В настоящее время изучается вся документация по сделкам с недвижимостью. Следствием будет дана правовая оценка законности и обоснованности указанных действий. Допрашиваются все лица, причастные к произошедшему.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту следственным отделом по городу Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

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