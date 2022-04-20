Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский посетил 442-й военный клинический госпиталь и навестил военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине. Об этом 19 апреля сообщили в управлении по информации и общественным связям аппарата Заксобрания Петербурга.

Госпиталь

Вместе со спикером был член фракции «Единая Россия» в Заксобрании, ветеран-«афганец» Игорь Высоцкий. Парламентарии поговорили с ранеными военными и выразили им благодарность за мужество и выдержку.

«Вам пришлось столкнуться с самым грозным – нацизмом. Мог ли кто-то подумать, что почти через 80 лет после разгрома он вновь поднимет голову? Но это произошло, и мы все прекрасно знаем, к чему это может привести. Больше, чем наш народ от фашизма не пострадала ни одна страна в мире», — отметил Александр Бельский.

Председатель петербургского парламента напомнил, что недавно он пообщался с петербуржцами, которые побывали в нацистских лагерях в детском возрасте. Из-за пережитого они до сих пор не могут рассказывать о тех днях спокойно, без слёз. Сегодня нельзя допустить повторения этих преступлений.

От Александра Бельского начальник медицинского учреждения Сергей Коваленко получил почётную грамоту Законодательного собрания.

Напомним, Александр Бельский также принял участие в отправке очередного груза беженцам из Донбасса и с Украины. Региональное отделение партии «Единая Россия» помогло «Морскому лицею» отправить собранные вещи.