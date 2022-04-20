Донецк, 20 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который предложил установить «гуманитарное перемирие» для безопасной доставки грузов гумпомощи, вызывают недоумение. Об этом 20 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин.

council.gov.ru Глава ДНР Денис Пушилин

«Призывы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о «гуманитарном перемирии» с целью безопасной доставки гуманитарной помощи вызывают недоумение», — приводит ТАСС слова Пушилина.

Он пояснил, что работающие в республике офисы агентств ООН уведомлены о механизмах доставки помощи.