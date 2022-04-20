Москва, 20 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Москве в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля продлят работу всех видов городского общественного транспорта, сообщается на портале мэра столицы.

Пасха

Московский метрополитен и МЦК будут работать до 02:00. Работа 136 маршрутов автобусов, семи маршрутов электробусов и 16 маршрутов трамваев продлится до 03:30.

Ночные маршруты городских автобусов будут курсировать по Москве на Пасху в обычном режиме. Всего их 16.

Как сообщало ИА REGNUM, при покупке кулича к Пасхе стоит обратить внимание на верхушку изделия из теста.

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