Пекин, , 09:18 — REGNUM Китай выступает против санкций и попыток внешнего воздействия, так как это может отразиться и на нем, однако не хочет на фоне санкций стран Запада против России оказаться между молотом и наковальней. Об этом 20 апреля заявил руководитель Регионального представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов.

Россия и Китай openDemocracy

«Китай четко дает понять свое отношение к санкциям, он не приемлет никакие внешние экстерриториальные воздействия, потому что понимает, что это может отразиться и на нём самом, но вопрос в том, что как бы играя в чужие игры, не оказаться между молотом и наковальней», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Изотов добавил, что, как он считает, китайская сторона, вероятнее всего, будет стараться избегать действий, могущих привести «к сложностям для российских экономоператоров».

«Может быть, не будут называть реальные причины своего отказа выполнять какие-то действия, тем не менее взять и сделать что-то, на чём россияне могут как-то прогореть, я думаю, это маловероятно», — пояснил глава Регионального представительства ТПП.

При этом он отметил, что в Китае существуют разные мнения по поводу антироссийских санкций Запада и потому нельзя сказать, что китайская страна монолитна в своем отношении к российской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мобильное приложение соцсети TikTok появилось после перерыва в российской версии сервиса в AppStore.