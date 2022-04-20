Абакан, 20 апреля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 13 носителей коронавируса, в том числе один случай заражения зарегистрирован при плановом мониторинге, два – при самостоятельном обследовании. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе выздоровели 25 ковид-пациентов. Амбулаторно в настоящее время лечатся 115 (-6) человек, в стационаре – 77. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня – 0,6; за семь дней – 0,7.

С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 33 426 случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Хакасии выявили восемь носителей коронавируса, выздоровели 66 человек.