Дзун-Хемчикский район, Тува, , 09:17 — REGNUM В Туве спасатели прогнозируют осложнение пожарной обстановки в 12 из 17 районов. Это связано с резким потеплением, которое наблюдается в последние дни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Ландшафтный пожар в Туве ГУ МЧС по Туве

«В числе районов, где опасность пожаров наиболее высока — Барун-Хемчикский, Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Сут-Хольский, Улуг-Хемский, Чеди-Хольский, Каа-Хемский, Эрзинский, Кызылский, Тандынский и Пий-Хемский», — уточнили в ведомстве.

На территории Тоджинского и Дзун-Хемчикского районов уже возникли лесные пожары. Ещё в двух районах зафиксированы поджоги и палы травы.

В связи с этим глава республики Владислав Ховалыг властям районов объявить на своих территориях особый противопожарный режим. К 19 апреля такой режим действовал только в городе Ак-Довурак, в Улуг-Хемском и Эрзинском районах.

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