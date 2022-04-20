Малая Вишера, Новгородская область, 20 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Два человека погибли в квартирном пожаре в городе Малая Вишера Новгородской области, сообщили 20 апреля в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

пресс-служба СУ СК по Новгородской области Сгоревший дом

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 20 апреля. В деревянном многоквартирном доме загорелась одна из квартир. После тушения пожара в ней были найдены тела двух мужчин, 61 и 44 лет.

«По данному факту Маловишерским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новгородской области проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

Для установления точной причины смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.