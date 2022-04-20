Пенза, , 09:21 — REGNUM В Пензенской области в январе-марте производство молока в хозяйствах всех категорий составило 81,3 тыс. тонн, это на 7,4% меньше, чем в первом квартале 2021 года. Соответствующие данные публикует Пензастат.

Молоко

За три месяца пензенскими сельхозорганизациями произведено 70,6% молока от общего объема (в этот же период в 2021 году — 68,1%). Производство молока в хозяйствах населения снизилось на 4,4 тыс. тонн, или на 26,6%, в сельхозорганизациях — на 2,4 тыс. тонн, или 4%. На 0,3 тыс. тонн, или на 2,2% возросло производство в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

В первом квартале 2022 года надой на одну корову в крупных, средних и малых сельхозорганизациях области составил 2322 кг против 2215 кг в январе-марте прошлого года.

За отчетный период скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий произведено 107,8 тыс. тонн, или на 13,9% больше января — марта 2021 года.

Также увеличилось производство яиц в хозяйствах всех категорий — 62,4 млн штук, или на 7,3% больше, чем в первом квартале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, выпечка двух средних пасхальных куличей обойдется жителям Пензенской области в 242,09 рублей.

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