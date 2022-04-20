Париж, , 09:16 — REGNUM Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен встретятся на дебатах, которые состоятся вечером 20 апреля, передает BFM TV.

Макрон — Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

Спустя пять лет после первых дебатов президентской гонки 2017 года уходящий президент Эммануэль Макрон и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен встретятся в прямом эфире в эту среду, 20 апреля, в 20:50 по местному времени для традиционных президентских дебатов, за четыре дня до второго тура выборов.

Ожидается, что в ходе дебатов будут подняты темы покупательской способности, России, безопасности, климата.

Согласно опросу Elabe, лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон с 54,5% голосов. Марин Ле Пен, по предварительному опросу может набрать 45,5% голосов.

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