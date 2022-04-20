Иркутск, , 09:13 — REGNUM С 24 апреля стоимость проезда на автобусе из Иркутска в Ангарск составит 130 рублей. Цена на бронь места останется прежней – 10 рублей, сообщает 20 апреля телеграм-канал правительства региона.

Транспорт Анна Кумицкая (с) ИА REGNUM

Договорённость об этом была достигнута на встрече руководителей министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области и компании-перевозчика по маршруту Ангарск – Иркутск. Ранее перевозчик заявлял о повышении стоимости проезда со 110 рублей до 150 рублей.

«Наша задача – не допускать резкого повышения стоимости проезда, но в то же время учитывать ситуацию, в которой оказываются предприятия. Они не могут работать в убыток. Поэтому мы провели переговоры и достигли компромиссного решения», – отметил начальник управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Денис Шуваев.

Причиной роста цены стало увеличение затрат на перевозку пассажиров: подорожал импортный ГСМ (масла, антифриз), стоимость шин, запчасти.

Перевозчик сообщил, что в этом году больше не планирует поднимать стоимость проезда.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь 2022 года в Иркутской области сразу на 11% увеличилась стоимость проезда в трамвае, повышение произошло в некоторых городах области.

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