Москва, , 09:12 — REGNUM Мобильное приложение TikTok появилось после перерыва в российской версии сервиса в AppStore.

Приложение TikTok

20 апреля стало известно, что российские пользователи AppStore могут установить или обновить приложение китайской социальной сети TikTok. Оно доступно по прямому поисковому запросу с указанием названия сервиса на русском или английском языках.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля появилась информация об удалении приложения TikTok из AppStore. Позже некоторые пользователи выяснили, что соцсеть можно найти «обходными» путями при поиске других приложений.