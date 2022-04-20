Москва, 20 апреля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Власти Великобритании отвернулись от взятых в плен на Украине британцев, заявила 20 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«С небывалой лёгкостью отказываются от граждан своей страны, которых там берут в плен, находят — я имею в виду Украину и британских подданных», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что в Лондоне «буквально в секунду отвернулись от своих, сказали, что это их личное дело».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании обратились к премьер-министру страны Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на украинского политика Виктора Медведчука.

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