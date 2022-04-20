Уфа, 20 апреля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Башкирский масличный лен оказался очень востребованным в Китае. Об этом 20 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Татьяна Яблонская. Лен. 1977

Он напомнил, что до введения санкций эта культура отгружалась в основном в страны Евросоюза. Сейчас сельхозпроизводители Башкирии переориентируются на южноазиатские рынки.

«Только за неделю, с 8 по 14 апреля, предприятия Баймакского, Абзелиловского и Хайбуллинского районов отгрузили в Китай 282 тонны масличного льна на переработку. Перспективы большие – с марта в эту страну продали уже 1756 тонн башкирского льна», — заявил Хабиров.

Он также сообщил, что покупает башкирский лен и Белоруссия, поэтому регион не останется без рынков сбыта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году в республике намерены увеличить посевные площади льна, кукурузы, гречихи и сахарной свеклы.