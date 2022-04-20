Симферополь, , 09:22 — REGNUM Украинские националисты могут устроить в Одессе кровавую провокацию и обвинить в этом Россию. Такими опасениями делятся жители города, рассказал 20 апреля постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

Одесса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, с юга Украины приходят тревожные сообщения. Люди боятся, что киевский режим готовит «кровавую бойню» в Одессе с участием озверевших националистов и наёмников, переодетых в российскую военную форму. Они будут расстреливать, взрывать, грабить и бомбить мирных жителей, а затем обвинят в этом войска России.

«Всё идет к тому, что украинские нацисты замышляют жуткую провокацию», — сказал Мурадов РИА Новости.

Так, очевидцы рассказывают о скопившихся вокруг Одессы украинских танках и о том, что в городе видят иностранных наёмников. Российских войск в городе нет, Одессу полностью контролируют украинские вооружённые формирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможной провокации киевского режима в Одессе предупредил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По информации Минобороны, украинские силовики, переодетые в российских военных, планируют «демонстративный расстрел местных жителей».

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