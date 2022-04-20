Оренбург, , 09:09 — REGNUM Оренбургская область в 2022 году на борьбу с насекомыми-вредителя ив лесах получит из федерального бюджета 24,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Непарный шелкопряд Скриншот страницы supersadovod.ru

Средства направят на уничтожение или подавление численности шелкопряда непарного и листовертки дубовой зеленой. В 2021 году произошла массовая вспышка распространения опасных вредителей в лесах на площади более 38,9 тысячи га. На борьбу с ними выделялось более 40 млн рублей. Сейчас площадь распространения вредителя составляет 13 тысяч га. Обработку против вредителей проведут с помощью химического и биологического препаратов.

Кроме того, в июне планируется провести обработку хвойных лесов против пилильщика — ткача звездчатого на площади 1441,2 га. Плановая борьба с этим вредителем проводится больше пяти лет. Это позволило сберечь от гибели ценные хвойные деревья.

Стоит отметить, в 2020–2021 годы в ряде районов Оренбуржья из-за нашествия непарного шелкопряда вводили режим ЧС.

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