Калуга, , 09:56 — REGNUM Специалисты отделения Пенсионного фонда России по Калужской области организовали выездную консультацию в санатории «Звездный», где разместились эвакуированные жители Донецкой народной республики. Об этом 20 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя управляющего регионального отделения ПФ Ирину Артёмову.

В калужском санатории «Звёздный» провели консультацию для беженцев из ДНР Отделение Пенсионного фонда России по Калужской области

Беженцам, среди которых были многодетные матери и пенсионеры, разъяснили порядок получения пенсий, СНИЛС, сертификата на материнский семейный капитал. Специалисты клиентской службы ОПФР приняли 63 анкеты для оформления СНИЛС. В ближайшее время сотрудники Пенсионного фонда вновь посетят беженцев, чтобы выдать СНИЛС и подготовить документы для оформления сертификатов на материнский семейный капитал.

«Граждане Российской Федерации, постоянно проживавшие в ДНР и ЛНР и вернувшиеся в Россию, имеют право на пенсионное и иное социальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ в полном объеме. У граждан Украины право на пенсионное обеспечение возникает при постоянном проживании на территории России, подтверждаемым видом на жительство, выдаваемым территориальными органами ФМС России», — отметила Ирина Артёмова.

Калужская область приняла более 600 жителей ДНР, ЛНР и районов Украины, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Сотрудники калужского ОПФР еженедельно проводят выездные консультационные встречи с целью оказания помощи беженцам.

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