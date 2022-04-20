Калуга, 20 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Специалисты отделения Пенсионного фонда России по Калужской области организовали выездную консультацию в санатории «Звездный», где разместились эвакуированные жители Донецкой народной республики. Об этом 20 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя управляющего регионального отделения ПФ Ирину Артёмову.

Отделение Пенсионного фонда России по Калужской области В калужском санатории «Звёздный» провели консультацию для беженцев из ДНР

Беженцам, среди которых были многодетные матери и пенсионеры, разъяснили порядок получения пенсий, СНИЛС, сертификата на материнский семейный капитал. Специалисты клиентской службы ОПФР приняли 63 анкеты для оформления СНИЛС. В ближайшее время сотрудники Пенсионного фонда вновь посетят беженцев, чтобы выдать СНИЛС и подготовить документы для оформления сертификатов на материнский семейный капитал.

«Граждане Российской Федерации, постоянно проживавшие в ДНР и ЛНР и вернувшиеся в Россию, имеют право на пенсионное и иное социальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ в полном объеме. У граждан Украины право на пенсионное обеспечение возникает при постоянном проживании на территории России, подтверждаемым видом на жительство, выдаваемым территориальными органами ФМС России», — отметила Ирина Артёмова.

Калужская область приняла более 600 жителей ДНР, ЛНР и районов Украины, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Сотрудники калужского ОПФР еженедельно проводят выездные консультационные встречи с целью оказания помощи беженцам.