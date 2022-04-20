Мариуполь, ДНР, 20 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Пятеро украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и вышли с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы остатки киевских боевиков в городе. Об этом 20 апреля сообщает Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

Уточняется, что сдавшиеся украинские военные приняли решение сложить оружие и сдаться, воспользовавшись предложением от НМ ДНР И Вооруженных сил России.

Также указывается, что военнослужащие Украины узнали о предложении добровольно сдаться из специальных листовок, ранее сброшенных на территорию промышленной зоны в Мариуполе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил с главами стран – союзников США по видеосвязи вопросы, касающиеся предоставления киевскому режиму дополнительной военной помощи.