Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 20 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Новом Уренгое (ЯНАО) гражданин признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Девочка играет с куклой

Установлено, что 39-летний житель Нового Уренгоя, пользуясь доверием со стороны друзей, оставаясь наедине с их малолетней дочерью в течение года совершал иные действия сексуального характера в отношении ребёнка. У девочки произошли изменения в психике. Родители отвели ребёнка к психологу. Тогда и выяснились причины отклонения в поведении малолетней.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курганца отдали под суд за секс с девочкой.