Якутск, , 10:36 — REGNUM Начальник Главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин не исключил возникновения в республике чрезвычайной ситуации в период вскрытия льда на реках и таяния снега. Интервью с ним 20 апреля опубликовало ИА SakhaDay.

Ледоход на реке t. me/v_n_telegin

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«Наивысшие уровни весеннего половодья на реках Якутии, преимущественно, ожидаются в пределах средних многолетних величин. На реке Колыма у посёлка Зырянка максимум ожидается близким, а у города Среднеколымск выше опасной отметки. Риск возникновения ЧС, обусловленный опасными гидрологическими явлениями на территории Якутии, возможен — до регионального уровня», — подчеркнул Павел Гарин.

Много снега этой зимой выпало на северо-западе, северо-востоке, в центральных районах, на юге и на юго-западе Якутии, а так же в низовье реки Алдан, отметил он. Перед паводком на потенциально опасные территории будут направлены рабочие группы МЧС, которые проконтролируют готовность ведомств и служб к возникновению экстренной ситуации.

Ледовые заторы могут возникнуть на 56 участках, в том числе на реке Лена в шести районах Якутии и Якутске, а также в четырёх муниципалитетах, в которых протекает река Алдан. Опасным также может стать паводок на реках Колыма, Вилюй, Нюя, Олекма, Таня и Амга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии сдвинули сроки начала паводка на реке Лена. Вскрытие льда ожидается на несколько суток раньше, чем обычно — 14–16 мая.