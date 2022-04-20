Сент-Луис, США, , 09:06 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

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В составе «Бостона» шайбы забросили нападающие Джейк Дебраск и Тейлор Холл и защитник Чарли Макэвой.

В составе «Сент-Луиса» российский форвард Павел Бучневич забил гол и отдал результативную передачу. Также отличился Роберт Томас. На счету Владимира Тарасенко два голевых паса.

На сегодняшний день «Бостон» занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 99 очков. «Сент-Луис» идёт на четвёртом месте в Западной конференции со 103 очками.

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