Черкесск, , 09:06 — REGNUM Карачаево-Черкесия полностью обеспечена детскими садами и яслями. Очередь на получение места в дошкольном детском учреждении для детей от полутора до семи лет ликвидирована. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Детский сад City-yaroslavl.ru

«Благодаря строительству новых детсадов и яслей Карачаево-Черкесия достигла 100%-ной доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет», — сообщил Темрезов.

Однако, многие детские сады построены еще в середине прошлого века, в связи с чем их состояние не соответствует современным реалиям, поэтому Темрезов обратился с предложением о создании программы капитального ремонта детских садов. Глава республики в ходе заседания совета, посвященного ходу исполнения поручений президента РФ, выступил с инициативой — рассмотреть возможность расширения программы капремонта школ и на объекты дошкольного образования.

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