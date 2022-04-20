Ульяновск, 20 апреля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области проверяют информацию о лишении части зарплаты сотрудников Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) в Ульяновске. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Медики

Ведомственная проверка началась после появления в социальных сетях информации о том, что с большинства сотрудников ЦГКБ сняли переменную часть зарплаты.

По информации минздрава, в марте 2022 года зарплата у врачей ЦГКБ в среднем составила 44 171 рубль, у среднего и младшего медицинского персонала – 28 665 рублей и 21 434 рублей.

В ведомстве ссылаются на то, что в учреждениях здравоохранения стимулирующее выплаты начисляют за фактический объём работы на основе показателей и критериев оценки, характеризующих деятельность медработников.

«Со стороны профильного ведомства не было дано каких-либо поручений или рекомендаций по удержанию средств из заработной платы сотрудников в пользу граждан, прибывших в регион с Украины», — заверяют в министерстве здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Ульяновская область первоначально приняла около 700 эвакуированных граждан Донбасса, в том числе более 300 детей. Затем в регион прибыли ещё более 500 беженцев, большинство из них — женщины, дети, старики, инвалиды.