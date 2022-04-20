Париж, , 09:04 — REGNUM США и Евросоюз достигли широкого консенсуса в отношении необходимости усиления давления на Москву, в частности, путем принятия новых санкций, сообщает Le Figaro.

Санкции Александзр Горбаруков, ИА REGNUM

Стороны также согласились с необходимостью «усилить международную изоляцию Москвы».

«Мы снова усилим наши санкции против России», — написала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Такая позиция была принята во время видеоконференции, посвященной ситуации на Украине, между президентом США Джо Байденом и главными союзниками Соединенных Штатов.

В видеоконференции приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Румынии, Польши, Италии, Канады и Японии. В конференции также приняли участие генеральный секретарь НАТО, а также представители Европейской комиссии и Европейского совета.

Читайте также: Байден провёл с союзниками переговоры об Украине по видеосвязи